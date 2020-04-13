Бишкек, , 19:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии больше не будет массово применять экспресс-тесты для первичной диагностики при выявлении зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявил замглавы минздрава Нурболот Усенбаев, передает Kaktus.media.

Заместитель министра отметил, что теперь киргизстанские медики используют экспресс-тесты только на пограничных пунктах контроля, а внутри страны применяют тест-системы, основанных на методе полимеразной цепной реакции.

Читайте также: За сутки в Киргизии выявили еще 42 новых случая заражения коронавирусом

По его словам, от экспресс-тестов почти полностью отказались из-за их низкой эффективности, в то время как ПЦР-диагностика позволяет наиболее точно определить, заражен ли человек коронавирусом или нет.

«Когда эпидемия спадет, экспресс-тесты используем для того, чтобы исследовать население, не осталось ли вируса», — подытожил Усенбаев.

Читайте также: В Киргизии за находящимися на домашнем карантине будут следить удаленно