Ашхабад, , 19:12 — REGNUM Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Турции многие приехавшие на заработки трудовые мигранты из Туркмении остались без работы. Об этом заявил руководитель российского общества русско-туркменской дружбы «Соотечественник» Максат Сапармурадов, передает «Хроника Туркменистана».

По его словам, с той же проблемой столкнулись туркменские студенты, поскольку их родители не могут перечислить им деньги из Туркмении, а также туркменские граждане, приехавшие в Турцию на лечение, — по той же причине.

Сапармурадов отметил, что оставшихся без средств к существованию туркменистанцев пытаются завербовать на войну в Сирии эмиссары террористов.

По данным турецких СМИ, недавно прибывшие из Катара в Турции рекрутеры привезли с собой $2 млн (147,5 млн рублей), предназначенные для вербовки новых боевиков.

«Пользуясь сложной экономической ситуацией, мигрантов заманивают в Сирию обещаниями высокооплачиваемой работы. Часто людей вводят в заблуждение тем, что обещают в Сирии мирную работу, говоря, что забирают не воевать, а убирать, готовить, помогать по хозяйству. Это, разумеется, обман», — подытожил он.

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