Эль-Аджайлат, 13 апреля 2020, 19:02 — REGNUM Город Эль-Аджайлат (Ливия) занят войсками Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, передаёт 13 апреля Al Jazeera.
Войска ПНС, таким образом, вытеснили Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром уже из третьего города возле Триполи.
Теперь под контролем войск Сарраджа оказался участок от Триполи до границы с Тунисом.
Напомним, войска Сарраджа до Эль-Аджайлата заняли, наступая на ЛНА, города Сабрату и Сурман.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара