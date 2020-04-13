Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Решение об отмене санитарных ограничений в США будет принято «в скором времени», написал 13 апреля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «Решение будет принято мной в скором времени при участии губернаторов и с учётом мнения других людей».

Таким образом президент США опроверг слухи о том, что решение об отмене санитарных ограничений будут принимать власти штатов на местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что санитарные меры в стране, скорее всего, отменят в мае 2020 г. Но это не касается Нью-Йорка.

Напомним, в США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 557 тысяч, количество летальных исходов — 22 тысячи.

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