Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, серьезно упрощающий получение гражданство РФ, сообщает ИА REGNUM. Поправки разработаны во исполнение ряда поручений президента РФ и правительства РФ.

Не нужно подтверждать отказ от иного гражданства

Законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Срок проживания

Также предлагается при приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке исключить требования о соблюдении условия пятилетнего срока нахождения на территории страны и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств; иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющим в этом браке общих детей; иностранных граждан, имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории государства.

Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в аналогичном упрощенном порядке при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России имеющим гражданство Молдавии или Украины. В рамках реализации мер по сближению государств — участников Союзного государства данные преференции предлагается распространить на граждан Белоруссии, а также на граждан Казахстана — в связи с тем, что русский язык является для них официальным и указанные лица используют его в повседневной жизни.

Преференции для окончивших вузы

Также законопроектом предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации. Речь идет о требованиях для вступления в гражданство РФ.