Кемерово, , 18:15 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Кемеровской области Вячеслав Петров заявил, что несмотря на увеличение пациентов с коронавирусом, в целом обстановка в регионе, благодаря принятым ранее мерам, остаётся стабильной.

«Поэтому в субботу губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв принял решение о снятии ограничений ещё с ряда предприятий, которые расположены в отдельно стоящих зданиях. Главное условие для их работы остается неизменным — принятие всех возможных мер безопасности здоровья», — уточнил Петров на аппаратном совещании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе, по данным на 17:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрированы три новых пациента с коронавирусом.

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