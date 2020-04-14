Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, отменяющий комиссию за оплату услуг ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.

Предлагается установить запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.

В комитете Госдумы по ЖКХ обратили внимание на то, что порой размер комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг достигает до 2−3% от выставленной к оплате суммы платежа, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, где плохо развита или вовсе отсутствует инфраструктура приема платежей. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на граждан, в первую очередь, наиболее уязвимой группы населения — пенсионеров.

Более того, уплата гражданами комиссионного вознаграждения сопоставима с ростом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, который федеральный законодатель и правительство РФ ограничивают, отметили в профильном комитете.

Комитет также считает необходимым в случае реализации законопроекта рекомендовать правительству принять меры, направленные на недопущение включения размера комиссионного вознаграждения в размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

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