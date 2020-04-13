Псков, 13 апреля 2020, 18:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в свой указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона. Как и предупреждал ранее губернатор, в связи с ухудшением ситуации и увеличением количества заразившихся, меры существенно ужесточаются.
Как сообщили в оперативном штабе региона, для жителей резко ужесточается режим самоизоляции. Покидать жилье можно только для похода в ближайшие магазины, для выгула животных не далее 500 метров, для выноса бытового мусора.
Выход из дома будет законен также для инфивидуальных занятий физкультурой и поездки на работу, если она официально не приостановлена.
Для граждан в возрасте старше 60 лет установлено время посещения предприятий розничной торговли только в период с 9:00 до 11:00. Это требование не распространяется на аптеки и аптечные пункты.
Как в Москве, Петербурге и соседней Ленобласти, жителям Псковщины запрещается посещение кладбищ, кроме случаев обращения за оформлением услуг по погребению и похорон.
Закрываются для гуляний лесопарки, парки, скверы, набережные, детские площадки, гражданам разрешен, а исключением сквозного прохода через такие объекты;
Запрещена работа стадионов, открытых спортплощадок (за исключением индивидуальных тренировок на свежем воздухе).
В Псковской области коронавирус подтвержден у 21 человека. Еще у десяти подозревается COVID-19. Выздоровели шесть человек, умерли трое.
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