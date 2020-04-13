Рига, , 17:52 — REGNUM Члены партии Alternativа обратились с заявлением в Полицию безопасности (VDD) Латвии с просьбой проверить не разжигает ли публикация экс-министра внутренних дел и политика крайне националистического толка Дзинтарса Раснача в социальной сети Twitter национальную рознь. Об этом пишет портал Diena.lv.

В Alternativа сочли, что запись политика нарушает 78 статью УК Латвии, в которой говорится о разжигании ненависти по национальному, этническому или расовому признаку.

Полиция безопасности VDD заявление не комментирует.

Напомним, ранее все попытки привлечь националистических политиков в Латвии по этой статье ничем не заканчивались.