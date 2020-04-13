Ново-Огарево, Московская область, , 17:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вспышки коронавируса в ряде субъектов Федерации — это результат разгильдяйства. Об этом глава государства сказал сегодня, 13 апреля, в ходе онлайн-совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

В ходе совещания Путин прямо сказал, что в некоторых субъектах Федерации, где зафиксирована «если не вспышка, то значительный рост» заразившихся коронавирусом, причина тому — самое настоящее разгильдяйство.

«Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать». — сказал Путин.

Российский лидер потребовал от специалистов на местах, а также руководителей регионов, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом.