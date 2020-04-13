Москва,
13 апреля 2020, 16:52 — REGNUM Когда пандемия закончится, в основных
американских СМИ
развернётся настоящая вакханалия, Россию обвинят во всех грехах — за то, что она будет смотреться куда более выигрышно, чем
США и большинство европейских стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 апреля, комментируя публикацию
The National Interest.
Как сообщалось ранее, американский журнал
The National Interest
опубликовал статью, автор которой отметила, что благодаря ряду своих особенностей
(география, демографическая ситуация и советский опыт) Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией, но те
же особенности
якобы
чреваты для страны тяжелыми последствиями.
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«Во время предвыборной кампании Дональда Трампа и в первый год его пребывания у власти мне неоднократно приходилось высказываться по поводу излишнего внимания к ситуации в США и излишних надежд, которые российским истеблишментом возлагались на нового американского президента. В 2019—2020 годах мы стали свидетелями противоположной ситуации: в США просто не сводят глаз с России. Тем не менее даже на этом фоне статья в The National Interest выделяется своей направленностью.
Автор явно движим задачей объяснить, почему действия правительства нашей страны в борьбе с инфекцией COVID-19 более эффективны, чем действия правительства США, причём сделать это так, чтобы всё положительное было покрыто тонким слоем дёгтя. Именно поэтому «уникальные» с точки зрения издания, преимущества нашей страны в борьбе с эпидемией коронавируса, включая — обратите внимание — советский опыт, быстро превращаются в «особенности, чреватые для страны тяжелыми последствиями». Даже число докторов, больниц и больничных коек у нас, оказывается «непропорционально большое»! А вот в Италии, Испании и самих США оно, видимо, «пропорционально идеальное».
Эти и другие высказывания автора — а пишет он, напомню, для относительно благоприятно настроенного к нашей стране издания — побуждают меня подумать о том, какая же вакханалия развернётся в «мейнстримовских» американских СМИ по итогам будущего сравнения результатов борьбы с COVID-19 в США и России. В каких только грехах не обвинят нашу страну за то, что на фоне США и большинства европейских стран она будет выглядеть выигрышно!
Понятно, что цифры заразившихся, выздоровевших и умерших не будут давать общей картины разрушительных последствий борьбы с COVID-19, эти последствия будут сказываться ещё долгое время после того, как этот коронавирус отступит, но в случае с нашей страной первые цифры будут выглядеть точно лучше. И вот тогда на нас будет предпринята новая атака: информационно-пропагандистская и политическая — сродни той, которой подверглась Россия за Олимпийские игры 2014 года. К этому среди последствий эпидемии тоже надо готовиться», — отметил Михаил Демурин.