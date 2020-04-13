Москва, , 16:52 — REGNUM Когда пандемия закончится, в основных американских СМИ развернётся настоящая вакханалия, Россию обвинят во всех грехах — за то, что она будет смотреться куда более выигрышно, чем США и большинство европейских стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 апреля, комментируя публикацию The National Interest.

Как сообщалось ранее, американский журнал The National Interest опубликовал статью, автор которой отметила, что благодаря ряду своих особенностей (география, демографическая ситуация и советский опыт) Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией, но те же особенности якобы чреваты для страны тяжелыми последствиями.

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«Во время предвыборной кампании Дональда Трампа и в первый год его пребывания у власти мне неоднократно приходилось высказываться по поводу излишнего внимания к ситуации в США и излишних надежд, которые российским истеблишментом возлагались на нового американского президента. В 2019—2020 годах мы стали свидетелями противоположной ситуации: в США просто не сводят глаз с России. Тем не менее даже на этом фоне статья в The National Interest выделяется своей направленностью.

Автор явно движим задачей объяснить, почему действия правительства нашей страны в борьбе с инфекцией COVID-19 более эффективны, чем действия правительства США, причём сделать это так, чтобы всё положительное было покрыто тонким слоем дёгтя. Именно поэтому «уникальные» с точки зрения издания, преимущества нашей страны в борьбе с эпидемией коронавируса, включая — обратите внимание — советский опыт, быстро превращаются в «особенности, чреватые для страны тяжелыми последствиями». Даже число докторов, больниц и больничных коек у нас, оказывается «непропорционально большое»! А вот в Италии, Испании и самих США оно, видимо, «пропорционально идеальное».

Эти и другие высказывания автора — а пишет он, напомню, для относительно благоприятно настроенного к нашей стране издания — побуждают меня подумать о том, какая же вакханалия развернётся в «мейнстримовских» американских СМИ по итогам будущего сравнения результатов борьбы с COVID - 19 в США и России. В каких только грехах не обвинят нашу страну за то, что на фоне США и большинства европейских стран он а буд е т выглядеть выигрышно!