Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Власти Ленинградской области обратились к жителям региона с просьбой вовремя вносить платежи за оказанные жилищно-коммунальные услуги, чтобы поставщики и дальше могли это делать в бесперебойном формате. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

По его словам, из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что многие местные жители вынуждены находиться дома, у сотрудников сферы ЖКХ в несколько раз увеличилась нагрузка.

Чтобы сохранить бесперебойную работу системы ЖКХ, в комитете отказались от проведения плановых работ на сетях, объектах ЖКХ. Несмотря на это в последнее время стало отмечаться падение своевременной оплаты за предоставленные услуги.

«Я прошу жителей, по возможности, несмотря ни на что, ни на какие трудности, услуги эти оплачивать. Они оказываются бесперебойно, и оплачивать это нужно, для того чтобы оплачивать реагенты, очищать воду, стоки, чтобы работала техника», — объяснил Тимков.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, на всей территории России до 1 января 2021 года:

— приостанавливается взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную или неполную оплату коммунальных ресурсов, внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами), а также взносов на капитальный ремонт;

— приостанавливается право ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги в случае формирующейся задолженности;

— приборы учёта не считаются вышедшими из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.

«Необходимость своевременно оплачивать ЖКУ сохраняется. Удобнее всего в период самоизоляции оплачивать услуги онлайн. Рекомендуем абонентам пользоваться онлайн-сервисами банков, а также личным кабинетом на портале Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области — epd47.ru», — заявили в правительстве Ленинградской области.

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