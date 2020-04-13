Киев, , 16:30 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о полном запрете импорта из России ряда товаров.

Документ подал глава парламентского комитета по вопросам энергетики, представитель «Слуги народа» Андрей Герус.

Депутат предлагает законопроектом ввести полный запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происхождением из России — электроэнергии, каменного угля, антрацита и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля, а также — картофеля.

В пояснительной записке к документу сказано, что «в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации государство должно создавать условия для уменьшения импорта товаров происхождением из государства-агрессора, особенно на рынках стратегического сырья».

Соратник Зеленского дал комментарий УНИАН, в котором пояснил, что законопроект был инициирован, чтобы обратить внимание на то, что проблема на рынке электрической энергии гораздо шире, чем кажется многим, «и упирается не только в импорт».

ИА REGNUM напоминает, что ранее из-за высоких цен на внутреннем рынке Украина начала импортировать овощи из России — картофель и лук.