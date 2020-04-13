Бишкек, , 16:10 — REGNUM «Я официально приношу извинения медицинским работникам. Если сказанные слова задели вашу честь и достоинство, то я еще раз приношу свои извинения», — заявил руководитель республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, передает «K-news».

По словам высокопоставленного чиновника, в свое оправдание он может сказать то, что его выступление на брифинге восприняли неправильно, поскольку он не называл конкретных имен.

Напомним, что ранее на брифинге вице-премьер Кубатбек Боронов заявил, что сотрудников детского инфекционного стационара в городе Оше заразили коронавирусом не пациенты медучреждения, а их коллега, который контактировал с вернувшимся из Саудовской Аравии соседом.

Заразившиеся врачи публично опровергли слова главы штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщив о том, что признаки заражения у них проявились до того, как их коллега заразилась, а также потребовали от Боронова извинений.

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