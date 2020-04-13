Москва, , 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.

Рейтинг составлен на основе оценок экспертов, народного голосования, а также с использованием мониторинговых отчетов «Медиалогии». Позиции депутатов формируются в зависимости от четырех основных критериев: индекс народного голосования, индекс активности депутата в Госдуме, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионе.

Лидерами рейтинга стали те депутаты Государственной думы, кто активно работал по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Принятие поправок к Конституции, а также ситуация с эпидемией внесли коррективы в работу парламента. В связи с этим депутатская повестка из рутинной законотворческой перешла в более народную и социальную. При этом работа по формированию и принятию поправок легла непосредственно на Государственную думу, что позволило многим проявить себя и подняться в рейтинге.

Особое внимание исследователи обратили на две категории депутатов: лидеры роста и лидеры падения. Лидеры роста смогли достойно отреагировать на сложившуюся ситуацию в стране и активизировать свою деятельность, другие же, наоборот, отошли в сторону и тем самым привели к падению собственных рейтингов.

Топ-50 коэффициента пополнили депутаты федеральных списков. Это говорит о повышенной активной деятельности политических партий. В связи с обсуждением и внесением необходимых поправок в Конституцию, каждая из них активизировала свою работу.

Сравнивая показатели восьмого и девятого рейтингов, можно с уверенностью сказать, что эксперты оптимистично смотрят на деятельность действующих депутатов. Так, к примеру, депутатов, у которых, по мнению экспертов, есть уверенный шанс переизбраться в 2021 году, стало на 56 человек больше. Теперь в зеленой зоне их 144.

Десять самых эффективных депутатов Госдумы: Крашенинников П. В., Макаров А. М., Никонов В. А., Нилов Я. Г., Терешкова В. В., Гартунг В. К., Исаев А. К., Толстой П. О., Яровая И. А., Афонин Ю. В.