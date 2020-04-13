Душанбе, , 16:08 — REGNUM По состоянию на 11 апреля 2020 года план весеннего армейского призыва уже выполненна 55%. Об этом сообщает «ТаджикТА» со ссылкой на пресс-центр министерства обороны Таджикистана.

В комиссариате ГБАО (Горно-Бадахшанской автономной области) и вовсе уже отчитались о полном выполнении плана-наряда по призыву в ряды Вооруженных сил страны.

В столице Таджикистана городе Душанбе этот показатель составил 75%, в РРП (районах республиканского подчинения) — 72%, в Хатлонской и Согдийской областях — 46% и 38% соответственно.

Отмечается, что некоторые города и районы Таджикистана выполнили план весеннего армейского призыва на 100%: город Нурек и районы Дангара, Вахдат, Лахш и другие.

Напомним, что 1 апреля 2020 года в Таджикистане началсявесенний призыв в армию. Завершится он 31 мая 2020 года.