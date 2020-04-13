Париж, , 16:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, поднимет пять горячих тем в ходе своего видеообращения к гражданам страны, передает BFM TV.

Самая ожидаемая тема — продление режима самоизоляции во Франции. Ожидается, что глава государства продлит период изоляции до начала мая.

Вторая важная тема, волнующая жителей Франции, — возвращение учеников в школы.

Предполагается также, что Эммануэль Макрон в своем выступлении остановится на экономических последствиях, связанных с эпидемией коронавируса во Франции.

В окружении президента сообщили, что глава государства должен рассказать о стратегии предотвращения эпидемии, в частности, о ношении медицинских масок.

Другая возможная тема — это использование мобильных приложений, которые отслеживают людей, сообщают контактировали ли они с людьми, у которых был подтвержден COVID-19. В окружении главы государства, правда отметили, что данная тема поднимает много вопросов, в частности, об общественных свободах.

Напомним, видеообращение президента Франции Эммануэля Макрона состоится 13 апреля в 20:00 по местному времени.

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