Киев, , 16:04 — REGNUM Парламент Украины существенно увеличил штрафы за сжигание сухой растительности, сообщило 13 апреля издание Strana.ua.

Законопроект №2339 поддержали 362 депутата. Он был тут же подписан спикером рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Украины.

Штрафы за загрязнение атмосферного воздуха и за уничтожение или повреждение объектов растительного мира выросли почти в 20 раз — до 1800−3600 и 5400−9000 необлагаемых налогом минимумов, что составляет примерно $1124−2250 и $3370−5600 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской области более недели горит лес в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожарные из разных частей Украины, сменяя друг друга, пытаются его потушить.

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