Минск, , 15:54 — REGNUM Вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, а также интеграции в форматах Союзного государства и ЕАЭС обсудили 13 апреля по телефону главы правительств России Михаил Мишустин и Белоруссии Сергей Румас. Об этом сегодня сообщила пресс-служба российского правительства.

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«Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и в Евразийском экономическом союзе», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, власти Белоруссии не признают наличие эпидемии коронавируса, они не закрыли границы и не запретили проведение массовых мероприятий. Выступая сегодня, 13 апреля, на совещании с руководством республики, Александр Лукашенко заявил, что «у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса» и пообещал: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет».

Также напомним, что в декабре 2019 года Александр Лукашенко сорвал реализацию парафированных правительствами России и Белоруссии «дорожных карт» по реализации подписанного в 1999 году договора о Союзном государстве России и Белоруссии. Он также инициировал новый нефтегазовый конфликт между Минском и Москвой.

Подробнее об этом в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии