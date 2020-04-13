Киев, , 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За соответствующее решение в целом проголосовали 249 народных депутатов при 226 необходимых.

Отметим, что 226 голосов за изменения в бюджет дала правящая фракция «Слуга народа», которую поддержали несколько внефракционных депутатов и представителей депутатских групп.

Остальные фракции Верховной рады — «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и «ОПЗЖ» — не стали поддерживать документ.

Напомним, что новый вариант госбюджета предполагает падение ВВП Украины на 3,9% и рост дефицита госбюджета более чем на 200 млрд гривен. Один из ключевых пунктов нового варианта госбюджета — создание Фонда борьбы с коронавирусом.