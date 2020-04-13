Сеул, , 16:16 — REGNUM 13 апреля министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и сотрудничество в борьбе с эпидемией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В рамках разговора, состоявшегося по просьбе главы МККК, министр иностранных дел Южной Кореи отметила, что Международный комитет Красного Креста играет важную роль в поддержке уязвимых групп в условиях гуманитарного кризиса. Она также добавила, что Южная Корея принимает активное участие в усилиях международного сообщества по борьбе с коронавирусом и оказанию гуманитарной помощи на двустороннем и многостороннем уровнях.

В свою очередь, Петер Маурер высоко оценил действия Южной Кореи по борьбе с коронавирусом, а также выразил надежду на укрепление сотрудничества по поддержке уязвимых регионов мира.

Отмечается, что стороны договорились продолжить сотрудничество в данном направлении.