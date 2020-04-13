Дамаск, , 15:40 — REGNUM Сирийская арабская армия 12 апреля нанесла удар по группе боевиков на западе провинции Алеппо. Была замечена концентрация исламистов для атаки в точке у города Кафр-Тааль. В результате обстрела боевики были рассеяны. Таким образом, подготовка атаки в этом районе была сорвана.

В ответ другая группа джихадистов из миномётов обстреляла позиции Сирийской арабской армии. Ни одна из сторон не сообщила о каких-либо жертвах. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Несмотря на продолжающееся перемирие в Идлибе, сирийская армия и боевики продолжают обмениваться ударами на северо-западе Сирии.

Перемирие было установлено по результатам переговоров в Москве 5 марта 2020 года между президентами России и Турции. Достигнутые договорённости закреплены в Дополнительном протоколе к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года.

Согласно первому пункту Дополнительного протокола, предписано прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года.

Такие радикальные группировки, как «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд других не признали соглашение между Турцией и Россией и продолжают вооружённые провокации по линии соприкосновения.