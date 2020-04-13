Душанбе, , 15:33 — REGNUM Власти Таджикистана продлили срок действия виз и регистрации для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в связи с пандемией коронавируса нового типа вынуждены были временно остаться на территории страны, сообщаетминистерство иностранных дел страны.

Для того, чтобы продлить визу, иностранцы и лица без гражданства могут обратиться в Главное консульское управление МИД, а также представительство МИД Таджикистана в Согдийской области.

Регистрацию можно будет продлить в паспортно-регистрационной службе министерства внутренних дел страны.

В МИДе отметили, что все обращения указанных категорий граждан по данному вопросу будут обязательно рассматриваться в соответствии с установленным порядком в рамках законодательства Таджикистана.

Отмечается, что подобные послабления продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Все контактные данные можно найти на официальном сайте МИД Таджикистана.

Напомним, что ранее власти Таджикистана ограничили въезд и выезд на территории страны для граждан иностранных государств.