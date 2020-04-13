Душанбе, 13 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Власти Таджикистана продлили срок действия виз и регистрации для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в связи с пандемией коронавируса нового типа вынуждены были временно остаться на территории страны, сообщаетминистерство иностранных дел страны.
Для того, чтобы продлить визу, иностранцы и лица без гражданства могут обратиться в Главное консульское управление МИД, а также представительство МИД Таджикистана в Согдийской области.
Регистрацию можно будет продлить в паспортно-регистрационной службе министерства внутренних дел страны.
В МИДе отметили, что все обращения указанных категорий граждан по данному вопросу будут обязательно рассматриваться в соответствии с установленным порядком в рамках законодательства Таджикистана.
Отмечается, что подобные послабления продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Все контактные данные можно найти на официальном сайте МИД Таджикистана.
Напомним, что ранее власти Таджикистана ограничили въезд и выезд на территории страны для граждан иностранных государств.