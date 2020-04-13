Киев, , 15:24 — REGNUM Мэрия Харькова заявила, что обеспечит проведение в городе акции «Полк Бессмертной Победы» 9 мая, даже если в этот день в городе еще будет действовать общенациональный карантин.

Соответствующее заявление сделал 13 апреля мэр украинского города Геннадий Кернес.

Мэр объяснил, как можно провести акцию, не выходя из дома, и призвал горожан готовиться к ней уже сейчас.

«Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день «приближали, как могли», присоединиться к акции «Полк Бессмертной Победы», не выходя из дома… Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00, выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу», — говорится в заявлении городского главы Харькова.

Кернес заявил, что ранее власти города планировали очень масштабное празднование 75-й годовщины Победы, шествия людей и такой праздничный концерт, «масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго».

Несмотря на то, что сейчас карантин на Украине официально введен до 24 апреля, мэр подозревает, что ограничительные мероприятия продлят до середины мая.

«Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения «Полка Бессмертной Победы», — констатировал глава Харькова.

В Киеве на заявление мэра Харькова пока не отреагировали.