Бишкек, , 15:21 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с руководителем республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым меры противодействия распространению коронавирусной инфекции и преодолению ее последствий. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

С учетом ежедневного роста количества заболевших и ситуации в мире вице-премьер предложил рассмотреть возможность продления режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах.

По его словам, такая мера вызвана необходимостью снижения контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Также глава штаба отчитался перед главой государства о мерах по поддержке уязвимых слоев населения, временно безработных лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, медиков, сотрудников силовых и других госструктур.

ИА REGNUM напоминает, что из-за пандемии коронавируса власти Киргизии ввели в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще нескольких районах режим чрезвычайного положения и комендантский час. Предполагалось, что ограничительные меры будут сняты 15 апреля 2020 года.

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