Нджамена, , 15:41 — REGNUM Армия Чада будет продолжать участвовать в совместных военных операциях против джихадистских группировок по всему региону, включая участие в рядах миротворческой миссии ООН в Мали. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Чада.

Заявление прозвучало через два дня после того, как президент Чада Идрисс Деби заявил, что чадские солдаты больше не будут сражаться за пределами страны. Это вызвало опасения экспертов о том, что правительство Чада начнет вывод военнослужащих с территории союзных стран.

Подтверждение того, что военнослужащие из Чада будут продолжать участвовать в трех многонациональных операциях, станет хорошей новостью для стабильности региона, безопасность которого находится в тяжелом кризисе.

Напомним, что президент Деби предложил вывести солдат из стран региона после того, как члены группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли самое смертоносное нападение на армию Чада, убив около 100 солдат за один день.

Однако, по словам журналистов, вполне возможно, что президентская угроза вывести войска была призывом к другим странам активизировать свои усилия в борьбе с боевиками в регионе.

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