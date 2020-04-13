Бишкек, , 15:18 — REGNUM В Киргизии задействовали систему удаленного слежения за гражданами, оказавшимися на домашнем карантине из-за контактов с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

На их телефоны, в случае добровольного согласия, будет устанавливаться специальное мобильное приложение, которое позволит не только следить за перемещениями находящихся на карантине киргизстанцев, но также предоставит им возможность отчитываться о состоянии своего здоровья.

Вторая функция позволит снизить нагрузку на медицинских работников. А в случае ухудшения самочувствия гражданин сможет воспользоваться специальной кнопкой, которая оповестит об этом врачей.

Отметим, что в настоящее время в Киргизии установлены личности и местонахождение почти 6,9 тысячи граждан, контактировавших с лицами, у которых диагностировано заражение коронавирусом.

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