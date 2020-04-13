Москва, , 15:14 — REGNUM В России могут увеличить до года срок возврата стоимости билетов и абонементов на концерты и другие отменённые из-за ситуации с пандемией коронавируса зрелищные мероприятия. Проработать этот вопрос правительству РФ поручил президент страны Владимир Путин.

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Так, как следует из перечня поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества 26 марта, опубликованного на сайте Кремля, соответствующие законодательные изменения должны быть внесены до 20 мая. Они будут регулировать вопросы возврата стоимости билетов на концерты, в музеи, «абонементов и экскурсионных путёвок на зрелищные мероприятия», при угрозе возникновения и возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским туристам будут возращены деньги за аннулированные туры, которые должны были состояться в период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года. Это будет сделано за счёт средств из фондов персональной ответственности туроператоров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.