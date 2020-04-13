Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM В Петербурге необходимо скорректировать план по Десятилетию детства на 2020 год и разработать новый план на последующие пять лет, с учетом изменений в экономическом положении страны. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 13 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо предусмотреть региональный план мероприятий с учетом изменений, которые уже внесены в федеральный план. Нам необходимо сформировать новый план на пятилетний срок и учесть ситуацию в стране — это обязательно», — сказал Беглов.

План на 2018−2020 годы был разработан для реализации указа президента Владимира Путина, который объявил в России Десятилетие детства.

Он подразумевает развитие соцподдержки семей при рождении и воспитании детей, совершенствование инфраструктуры, медицинской помощи детям, формирование здорового образа жизни и обеспечение качественным питанием, повышение доступности образования, культурное и физическое развитие детей, развитие системы детского отдыха и туризма, обеспечение безопасности, равных возможностей для детей-сирот и инвалидов, а также совершенствование системы защиты и обеспечения прав и интересов детей.

«2020 год — это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов. Надеемся, что все вместе мы эту задачу с гордостью в интересах наших детей и семей выполним», — сказал глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Он добавил, что в связи с режимом самоизоляции и распространением коронавируса семьям с детьми передают продуктовые наборы — это делают как районные и городские службы, так и волонтеры и общественные организации.

«Все выплаты, которые предусмотрены городским и федеральным законодательством, в полной мере осуществляются. И то, о чем сказал президент, и законы Петербурга — они предоставят возможность защитить наши городские семьи, оказать им конкретную помощь. Будем надеяться, что эти возможности позволят выдержать такую непростую ситуацию, защитить семьи, дать возможность детям и учиться, и питаться, заниматься досугом, а потом приступить к своим обычным занятиям», — добавил Ржаненков.

Беглов потребовал от него учесть текущую ситуацию и скорректировать план на 2020 год.

«Мы предусматриваем внесение изменений в действующий план с учетом послания президента Федеральному Собранию, указов президента, тех особых условий, которые сложились в государстве. Такие предложения уже нами сформированы. В ближайшее время мы представим новый, откорректированный план, чтобы предусмотреть все риски, особенности и проблемы, с которыми сталкиваются наши дети и семьи», — пояснил Ржаненков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге уже поручили выдавать всем школьникам горячее питание