Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В думе Екатеринбурга примут меры из-за возможных несоответствий в декларации о доходах депутата Алексея Вихарева. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин.

Председатель выявил, что Вихарев не указал в поданной им декларации информацию о нескольких банковских счетах.

«Когда мы подали данные в правительство Свердловской области, нам ответили, что у Вихарева есть незадекларированные счета», — уточнил Володин «Уралинформбюро».

Думская комиссия по безопасности жизнедеятельности вскоре даст свою оценку ситуации. Возможно, теперь депутат понесёт наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подачи Володина Вихарева сняли с поста главы думской комиссии по местному самоуправлению. Комиссию возглавила Ирина Овчинникова.

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