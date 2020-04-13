Джакарта, 13 апреля 2020, 14:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил вспышку коронавируса национальной катастрофой, сообщает Kompas.
Известно, что указ был подписан главой государства в понедельник, 13 апреля 2020 года.
«Национальной катастрофой объявляется ситуация, вызванная распространением COVID-19», — говорится в указе президента.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля 2020 года, число случаев заражения COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 316.
Читайте также: В Индонезии подтвердили 316 новых случаев заражения коронавирусом