Улан-Батор, , 14:48 — REGNUM В Монголии зафиксирован еще один завозной случай заболевания коронавирусом. Об этом 13 апреля на брифинге заявил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«Вчера в национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний были изолированы 20 человек. У одного человека, который является одним из изолированных, выявлен коронавирус. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло до 17, четверо из них были выписаны из больницы», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

Отметим, 11 и 12 апреля 281 гражданин Монголии вернулся в родину через погранпереход «Кяхта-Алтанбулаг». По данным Министерства здравохранения, у двух гражданина Монголии, которые находятся в РФ, выявлен коронавирус.