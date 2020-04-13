Оттава, , 14:53 — REGNUM До появления вакцины от коронавируса возвращение жителей Канады в обычный режим жизни невозможно. Об этом, как передает Globalnews, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В заявлении Трюдо прозвучали слова про «необходимость сохранять бдительность как минимум в течение года». Это высказывание опирается на модели, согласно которым текущий всплеск заболевания COVID-19 продлится до лета, но в дальнейшем заражение может возобновиться.

По его словам, эпидемический контроль в Канаде будет продлен и после окончания нынешний волны эпидемии, на весь необходимый срок. Заявление Трюдо было сделано сразу после публикации выводов, которые распространило канадское министерство здравоохранения, в котором были сделаны выводы из этих моделей.

Эпидемиологи Канады будут следить за вирусом и после эпидемии.