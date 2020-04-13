Киев, 13 апреля 2020, 14:48 — REGNUM Собрание толпы во время празднования Пасхи является прямым путём к заражению коронавирусной инфекцией, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам борьбы с пандемией, сообщила 12 апреля пресс-служба президента Украины.
Он рассказал, что в этом году вместо обычных 3 млн человек, празднующих католическую Пасху, в церкви пришло около 126 тыс.
Напомним, национальная полиция Украины выписала три штрафа по факту нарушения карантинных ограничений священниками и верующими. 12 решений находятся на рассмотрении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поведение верующих «безответственностью и неуважением к человеческому здоровью».
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