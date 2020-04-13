Киев, , 14:48 — REGNUM Собрание толпы во время празднования Пасхи является прямым путём к заражению коронавирусной инфекцией, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам борьбы с пандемией, сообщила 12 апреля пресс-служба президента Украины.

Он рассказал, что в этом году вместо обычных 3 млн человек, празднующих католическую Пасху, в церкви пришло около 126 тыс.

«Собрания толпы на пасхальные праздники — прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году — это настоящее проявление любви к ближнему», — отметил Зеленский.

Напомним, национальная полиция Украины выписала три штрафа по факту нарушения карантинных ограничений священниками и верующими. 12 решений находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поведение верующих «безответственностью и неуважением к человеческому здоровью».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Украины осудил скопление прихожан в церквях