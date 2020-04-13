Москва, , 14:43 — REGNUM Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону координацию в борьбе с коронавирусом, говорится 13 апреля в сообщении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что стороны обсудили в том числе необходимость отказа от санкций и иных ограничений в отношении поставок медикаментов и товаров первой необходимости.

Главы МИД двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Иране достигло 70 029. 4357 больных, инфицированных SARS-CoV-2, скончались. Более 41 тысячи пациентов выздоровели.

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