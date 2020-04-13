Киев, , 14:28 — REGNUM В Верховной раде Украины началось внеочередное заседание парламента, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 апреля.

На заседании зарегистрировались 357 депутатов из 420, в официальной повестке дня, как и планировалось, 8 вопросов. Ключевые задачи парламента Украины на сегодня — голосование за изменения в госбюджет страны, и заблокирование закона о продаже земли.

Решение о созыве внеочередного заседания парламента Украины 13 апреля было принято 10 апреля. Ожидается, что на заседании может выступить президент страны Владимир Зеленский. Проведение внеочередного заседания было под вопросом из-за достаточно большого количества парламентариев, которые болеют коронавирусом.