Подгорица, , 14:27 — REGNUM Парламент Черногории планирует учредить отдельный комитет по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями для экономики страны. Об этом заявил вице-спикер парламента Бранимир Гвозденович 13 апреля. По его словам, коллеги из оппозиционных партий получат приглашение участвовать в формировании этого комитета.

«В стремлении объединиться в борьбе против коронавируса мы будем разговаривать с коллегами о формировании отдельного комитета, который станет заниматься вопросами эпидемии и ее последствиями», — сказал Гвозденович в интервью изданию Pobjeda.

По словам черногорского парламентария, обстоятельства, в которых оказалась не только Черногория, но и весь мир, «абсолютно новые и невиданные в новейшей истории». Но даже в условиях пандемии парламент Черногории должен обеспечить принятие всех законов, которые необходимы для того, чтобы правительство могло принять соответствующие меры борьбы с коронавирусом.

Напомним, что 12 апреля в Черногории был выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране — 273 случая.

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