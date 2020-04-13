Рим, , 14:21 — REGNUM Власти Италии намерены инициировать рассмотрение властями ЕС вопроса о «налоговом рае» в Нидерландах, передает информагентство ANSA в понедельник, 13 апреля, со ссылкой на информированные источники в окружении главы МИД Луиджи Ди Майо.

В правительстве Италии, по этом сведениям, недовольны «двойной моралью», которую демонстрируют, по их мнению, власти Нидерландов.

Отмечается, что именно руководители Нидерландов выступали самыми активными противниками предложения Италии об общих экономических мерах ЕС по борьбе с экономическими последствиями пандемии.

Как сообщалось ранее, министры финансов ЕС договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. Доступ к кредитам может быть получен, если власти стран докажут, что средства прямо или косвенно идут на здравоохранение или на ликвидацию последствий пандемии. Получить можно будет до 2% ВВП каждой из стран. Оппозиция Италии считает катастрофой согласие правительства страны с таким методом: данных средств недостаточно, они будут предоставлены в кредит, к тому же по программе «механизма стабильности», что, как полагают в оппозиции, может запустить в Италии «греческий сценарий». В правительстве категорически отвергают это последнее обвинение.

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 10 апреля, в Италии умерли 19 899 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 431. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 619. Выздоровели 34 211 человек, за день этот показатель увеличился на 1677. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4092. В настоящее время заражены 102 253 человека. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 156 363.