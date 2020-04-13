Сеул, , 14:16 — REGNUM 13 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В рамках 25-минутного разговора президент Узбекистана высоко оценил действия Сеула в борьбе с эпидемией, а также выразил благодарность за гуманитарную помощь.

Он также сообщил, что использует южнокорейский опыт для борьбы с коронавирусом в Узбекистане, а также обратился с просьбой направить дополнительную партию тест-систем.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в настоящее время самое важное в борьбе с коронавирусом — международное сотрудничество и солидарность, а также поблагодарил правительство Узбекистана за то, что они разрешили южнокорейским бизнесменов въехать в страну не смотря на ограничения, а также за сотрудничество в организации специальных рейсов для эвакуации сограждан.