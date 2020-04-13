Триполи, , 14:06 — REGNUM Уже более 5 тысяч сирийских боевиков из поддерживаемых Турцией группировок находятся в Ливии. Очередная группа в 300 исламистов прибыла в страну 10 апреля 2020 года.

Анкара поставляет своих наёмников для поддержки базирующегося в Триполи Правительства национального согласия в противостоянии с Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Издание ссылается на очередной доклад Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) со штаб-квартирой в Лондоне.

Кроме того, в докладе SOHR утверждается, что в настоящее время в ливийской войне принимают участие до 5050 сирийских наёмников. В настоящее время почти 1950 сирийских боевиков прибыли в Турцию для прохождения учебных курсов перед отправкой в Ливию.

Таким образом, в ближайшее время количество наёмников из Сирии в ливийской войне может составить 7 тысяч человек.

В то же время участие сирийских боевиков на стороне Правительства национального согласия пока не помогло остановить наступление Ливийской национальной армии, которая с декабря 2019 года захватила значительную часть территории вокруг Триполи и Сирта.