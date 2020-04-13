Москва, , 13:57 — REGNUM Формат видеоконференций, который в настоящее время широко используется из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, не подходит для проведения встречи постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что встреча была инициирована президентом России Владимиром Путиным как «концептуальная встреча».

«И, конечно, формат телеконференции, который сейчас широко практикуется для кризисного менеджмента, он, наверное, не создает нужную атмосферу для такого концептуального общения, тем более глав «пятёрки» Совбеза», — приводит ТАСС словам Пескова.

Напомним, 23 января президент РФ Владимир Путин на форуме «Сохранение памяти о Холокосте» в Иерусалиме предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, США, Франции, Великобритании и Китая, указав на то, что эти государства несут особую ответственность за ситуацию в мире.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса для голосования по проектам резолюциям Совет Безопасности Организации Объединённых Наций впервые была введена новая схема — по электронной почте. Так, при письменной схеме голосования проект резолюции сначала бросается в «синьку» — то есть готовый документ выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования. После этого страны-члены Совета Безопасности в течение 24 часов «информируют» отдел по делам СБ (СКАД) о своей позиции по этому проекту. Когда аккумулированы все голоса, СКАД сообщит об итогах голосования председателю Совета Безопасности.