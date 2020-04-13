Киев, , 13:45 — REGNUM Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет высокие шансы сохранить свой пост по результатам местных выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, за него проголосовали бы 38,7% респондентов, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 13 апреля.

Согласно результатам опроса, ближайшего конкурента Кличко, кандидата от «Голоса» Сергея Притулу, готовы поддержать 9,1% опрошенных, представителя «Слуги народа» Александра Ткаченко — 8,8%, бизнесмена Андрея Пальчевского — 8,2%. Еще несколько кандидатов имеют рейтинг на уровне 4−6%, уровень популярности остальных еще ниже.

Социологи отдельно подчеркивают, что в настоящий момент не определились с выбором около четверти опрошенных.

«Кличко укрепился благодаря коммуникативной кампании в связи с коронавирусом. В кризисных условиях при более-менее результативной активности нынешней столичной власти, избиратель более склонен к лоялизму по отношению к ней. Срабатывает страхи и испуг», — заявил, комментируя данные соцопроса, политолог Олег Постернак.Эксперт подчеркнул, что главные конкуренты Кличко «выглядят больше шоуменами, нежели жесткими администраторами».

«Кличко правильно сделает, если восстановит «Удар» как собственный имиджевый проект. «Взлетит — не взлетит» — ситуация покажет. Если грамотно сшить кампанию и потратиться на правильную стратегию, то свои 15−20% проект может взять… Вокруг Кличко есть небольшое командное ядро, готовое профинансировать в будущем восстановление партии в национальном покрытии и масштабе», — подчеркнул Постернак.

Местные выборы на Украине должны состояться осенью этого года, однако сейчас их проведение под вопросом из-за эпидемии коронавируса. Власти заявляют, что даже если ситуация стабилизируется в медицинском смысле, не факт, что в госбюджете будут средства для проведения выборов.