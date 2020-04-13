Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы. По информации с официального сайта суда, приговор вынесен по делу о событиях 20−21 июня 2019 года в Тбилиси.

Бывший министр обороны и бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили признан «виновным в групповых действиях с применением насилия, погрома, повреждения и уничтожения чужих вещей, противодействия сотрудникам правоохранительных органов и нападения на них с применением оружия».

Прокуратура также обвиняла его в организации всех этих насильственных действий, но в этой части суд вину Ираклия Окруашвили не признал и оправдал его. Организация и руководство насильственными групповыми действиями грозили ему лишением свободы сроком до 9 лет.

Напомним, что 20 июня по призыву оппозиции в Грузии началась массовая акция протеста, поводом для которой был избран визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Соратникам Михаила Саакашвили удалось мобилизовать на проспекте Руставели группу воинственно настроенных натренированных мужчин, которые несколько раз предпринимали попытки захвата здания парламента. Среди атаковавших парламент и призывавших к его захвату был и Ираклий Окруашвили. Властям пришлось прибегнуть к силам полиции и спецназа и разогнать акцию с применением спецсредств.

Отметим, что Ираклий Окруашвили является подсудимым еще по одному уголовному делу — об убийстве Амирана Робакидзе. В тот период Окруашвили занимал пост главы МВД. Он обвиняется в превышении служебных полномочий в отношении расстрелянного в автомобиле Амирана Робакидзе и находившихся с ним вместе лиц. Убийство Амирана (Буты) Робакидзе было одним из первых нашумевших уголовных дел периода правления экс-президента Саакашвили и поводом для многочисленных акций протеста тогдашней оппозиции.