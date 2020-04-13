Москва, , 13:43 — REGNUM Предположения о том, что на фоне распространения коронавируса в России повторятся «90-е годы», являются «истеричными проявлениями». Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается роста преступности, отметил Песков, «мы, безусловно, всё это фиксируем, главным образом это фиксируют правоохранительные органы».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, ни одному региону России, кроме Москвы, не хватит денег для того, чтобы обеспечить население, которое неизбежно потеряет работу из-за ограничений. Это повлечет всплеск преступности, особенно когда трудовые мигранты из республик СНГ окажутся без работы.

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