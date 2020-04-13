Киев, , 13:33 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 13 апреля, состоится внеочередное заседание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Начало работы украинского парламента запланировано на 14:00, главные вопросы повестки дня — внесение изменений в госбюджет и разблокирование подписания закона о продаже земли.

Народный депутат от «Слуги народа» Иван Шинкаренко в эфире одного из телеканалов дал понять, что заседание Рады может посетить президент Владимир Зеленский.

«Мы сегодня ожидаем президента, чтобы он дал свою аргументацию, свое видение тех законов, которые очень важны сегодня», — заявил парламентарий.

В свою очередь спикер Рады Дмитрий Разумков, что кроме бюджетного и земельного вопросов, есть договоренность по остальным законопроектам голосовать без обсуждений, на базе предварительной информации — «с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа».

Также в Раде уже обсуждают следующее возможное внеочередное заседание Рады — по предварительной информации, оно может состояться 15 апреля.