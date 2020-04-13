Бишкек, , 13:17 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 42 человек, в том числе 16 у медицинских работников. Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в столице республики, городе Бишкеке — 10, в Ошской области — 9 и в Нарынской области — 9.

Также зарегистрированы новые зараженные в Чуйской области — шесть человек, в городе Оше — пять, в Джалал-Абадской области — два и в Баткенской области — один.

Всего по состоянию на 13 апреля в стране насчитывается 419 зараженных, в том числе 79 медиков. От тяжелых осложнений, вызванных вирусом в Киргизии за всё время умерли пять человек. 67 пациентов излечились.