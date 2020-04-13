Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп снимет режим жестких мер по борьбе с коронавирусом для возобновления работы американской экономики до того, как угроза со стороны пандемии пройдет окончательно, он может войти в историю как организатор очередной американской катастрофы, пишет 12 апреля американское издание Politico.

Издание указывает, что несмотря на то, что снятие жестких мер, введенных для борьбы с коронавирусом, запланировано в США на 1 мая, у американских властей по-прежнему нет единого плана возобновления работы экономики страны. Более того, четкие условия, при которых экономика будет возвращаться к докризисному существованию, пока не называются. И это на фоне того, как к 12 апреля число жертв пандемии в США выросло до 21 тыс. человек.

«Я скажу так: я хочу открыть ее как можно скорее. Мы должны открыть нашу страну», — заявил президент США Дональд Трамп 10 апреля на брифинге с журналистами, которые спросили у него, какими критериями будет руководствоваться Белого дома в принятии решения об открытии экономики.

«Критерий вот тут, — ответил Трамп, показывая на свою голову. — Вот мой критерий. Вот всё, что я могу сделать».

Если Трамп подтолкнет губернаторов штатов и мэров городов к снятию жестких мер, откроет предприятия и школы, а новой вспышки заболевания не произойдет, он сможет считать себя «героем и военным президентом», чего он всегда так хотел.

Тем не менее Politico предупреждает, что если Белый дом проигнорирует наиболее тревожные предостережения медиков, откроет экономику слишком рано, что приведет к новому распространению болезни, тогда Трамп войдет в историю такой же печальной фигурой, как и бывший президент страны Герберт Гувер, не сумевший предотвратить Великую депрессию.

Напомним, в мире по-прежнему складывается острая ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции, от которой уже по всему миру скончались более 110 тыс. человек. На первом месте по числу заражённых по-прежнему США, зарегистрировано более 560 тыс., из которых 22 тыс. скончались. За США по число зараженных следуют Испания (более 166 тыс. инфицированных и 17 тыс. 209 летальных исходов) и Италия (более 156 тыс. заболевших и почти 20 тыс. скончавшихся).