Москва, , 13:06 — REGNUM Отмену антироссийский санкций не обсуждали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты спросили, повлияют ли контакты двух президентов на улучшение отношений между Россией и США. Песков ответил, что успешные переговоры по вопросу стабилизации мировых цен на нефть не стоит переносить на двусторонние отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Стороны обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках.

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