Сеул, , 12:50 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо обсудил вопросы экономического сотрудничества в условиях пандемии коронавируса с вьетнамским коллегой Чаном Туаном Анемом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, во время видеоконференции стороны обсудили вопросы по зарубежным поездкам бизнесменов.

Сон Юн Мо подчеркнул, страны должны приложить усилия для минимизации экономического ущерба от вспышки коронавируса, а также отметил важность беспрепятственного въезда на территорию стран бизнесменов для поддержания цепочек поставок. Он обратился к вьетнамскому коллеге, как к представителю страны-председателя в АСЕАН, с просьбой оказать помощь во въезде южнокорейским бизнесменам в другие страны АСЕАН.

Отмечается, что стороны также обсудили создание совместной рабочей группы по реализации и соблюдению соглашения о свободной торговле.