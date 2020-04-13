Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Если США окажут Италии помощь в противодействии распространению коронавируса, то это, как и любая помощь, будет расценено положительно, но странно, что Дональд Трамп говорит о помощи в контексте «доказательства лидерства» США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 апреля, комментируя высказывания президента США.

Как сообщалось ранее, в подписанном Дональдом Трампом меморандуме сказано, что страна готова оказать помощь Италии, чтобы помочь ей смягчить последствия пандемии и чтобы «продемонстрировать лидерство США вопреки дезинформации со стороны России и Китая».

«Слушать то, что Дональд Трамп говорит об американской помощи Италии в борьбе с эпидемией COVID-19, смешно. Дополнительную помощь, если она будет оказана, итальянцы и весь мир, естественно, оценят положительно: ситуация в Италии всё ещё очень и очень тяжёлая. Но разве оказывать помощь надо для того, чтобы «доказать лидерство»? Бред. Даже с сугубо политической точки зрения заявлять такое глупо. Ещё глупее тратить силы не на подавление коронавируса, а на борьбу с «кампаниями по дезинформации со стороны Китая и России».