Вашингтон,
13 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Если США окажут Италии помощь в противодействии распространению коронавируса, то это, как и любая помощь, будет расценено положительно, но странно, что Дональд Трамп говорит о помощи в контексте «доказательства лидерства» США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 апреля, комментируя высказывания президента США.
Как сообщалось ранее, в подписанном Дональдом Трампом меморандуме сказано, что
страна
готова оказать помощь Италии, чтобы
помочь ей смягчить последствия пандемии и чтобы «продемонстрировать
лидерство
США
вопреки дезинформации
со стороны
России и Китая».
«Слушать то, что Дональд Трамп говорит об американской помощи Италии в борьбе с эпидемией COVID-19, смешно. Дополнительную помощь, если она будет оказана, итальянцы и весь мир, естественно, оценят положительно: ситуация в Италии всё ещё очень и очень тяжёлая. Но разве оказывать помощь надо для того, чтобы «доказать лидерство»? Бред. Даже с сугубо политической точки зрения заявлять такое глупо. Ещё глупее тратить силы не на подавление коронавируса, а на борьбу с «кампаниями по дезинформации со стороны Китая и России».
Американцам надо бороться со своими чрезвычайными обстоятельствами. Они это делают, но факт остаётся фактом: в США зараженных COVID-19 более полумиллиона, в Италии около 200 тысяч, в России — около 20 тысяч. Наша помощь Италии в этих обстоятельствах оправдана; американская выглядит сугубо как внешнеполитическая бравада. Впрочем, никто от них другого и не ожидает», — отметил Михаил Демурин.